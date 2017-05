Magdyel Ugaz habló del 'chape' a Christian Thorsen y dijo todo esto [FOTOS]

Luego que todos quedaran impactados por el beso que Magdyel Ugaz le diera a Christian Thorsen en un avant premiere y que este quedara inmortalizado en la portada de la revista Magaly TeVe, la actriz se pronunció al respecto y echó por tierra todas las especulaciones que creían que sostenía un romance con el popular 'Platanazo'.



A través de sus redes sociales Magdyel Ugaz fue directa y desestimó cualquier vínculo sentimental con el exprotagonista de 'Al Fondo hay sitio'.



"Sí, digo 'te amo' a mis amigos, no solo a un novio. Sí puedo darle un pico de amor a un amigo para saludarlo. Sí, esa soy yo ❤️❤️ y me encanta", escribió Magdyel Ugaz en Twitter.

Magdyel Ugaz siempre ha demostrado ser cariñosa con todos sus amigos, y más con las personas con las que ha trabajado en los últimos ocho años, por eso no le extraña que la vinculen con Christian Thorsen, quien ya conoce los arranques de amor que tiene la actriz.



En redes sociales, las imágenes de Magdyel Ugaz y Christian Thorsen fue impactante para los seguidores de la actriz, pero no para las personas que la conocen, por ello el actor no se ha pronunciado al respecto.



Incluso, en su cuenta de Twitter se puede ver una fotografía junto a Andrés Wiese, quien le dedicó unas palabras de cariño "Tantos años, tantas historias y tanto cariño. Te quiero mucho Magdyel Ugaz".

El último fin de semana, Magdyel Ugaz causó ternura entre sus fanáticos al colgar una fotografía junto a su madre, a quien le dedicó un amoroso mensaje por su día.



"Mamita bella, de todo mi ❤️ quiero agradecerte por ser mi amiga, por darme la oportunidad siempre de elegir mi camino y guiarme. Te am❤️", escribió Magdyel Ugaz.