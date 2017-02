La actriz Magdyel Ugaz prefirió no confirmar ni desmentir si retomó su relación sentimental con el actor Laszlo Kovacs.

“Mi corazón siempre late y late mucho. Les puedo decir que quiero demasiado a Laszlo, es mucho más que un amigo y que una pareja. Es mi familia, mi amigo, mi confidente, en la enfermedad y salud estaremos juntos. El lazo que tenemos será para toda la vida, porque hemos pasado por muchas cosas”, indicó Magdyel Ugaz.

¿Podría ser tu esposo?



Lo quiero mucho, lo admiro, somos más que amigos, somos una familia y es lo único que puedo decir. Él me ama, yo también lo amo, pero es muy loco que para la prensa sea difícil entender que las personas se amen y lo digan.

¿Ya se concretó que serás la protagonista de ‘Colorina’?



No he confirmado si estaré en ‘Colorina’, solo he dicho que este año tengo un gran proyecto con Michelle Alexander.