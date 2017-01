¿Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs volvieron? Esta foto lo confirma [VIDEO y FOTOS]

Los actores que fueron parte de la serie peruana Al Fondo Hay Sitio, Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs, volvieron a retomar su romance y lo proclaman en redes sociales.



En Twitter, la actriz Magdyel Ugaz, quien dio vida a "Teresita", publicó una foto junto a Laszlo Kovacs con la emotiva leyenda: "Agradecida al universo porque existes".



La respuesta del actor Laszlo Kovacs fue aún más romántica: "Gracias al gran espíritu que nos juntó en esta bonita vida ¡Te amo!", le escribió a Magdyel Ugaz,

La imagen de Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs juntos en Twitter tiene más de 402 corazones y viene siendo viralizada en redes sociales, los seguidores de los actores creen que se trata de verdadero amor.



En 2013, el actor Laszlo Kovacs se refirió a Magdyel Ugaz como una buena candidata para ser madre de sus hijos. “Me muero de ganas. Ojalá que sea pronto. Sin duda, de lejos (es la candidata). Tiene el corazón más bello y noble que he conocido. Es algo que a mí siempre me pareció lo más importante de una persona. En su casa, no hay como ella”, dijo en una entrevista a América TV.



La foto de Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs fue publicada el 25 de enero de este año, los actores no dejan de enviarse mensajes amorosos en redes sociales ¡Qué viva el amor!