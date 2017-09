Magdyel Ugaz se luce más natural que nunca en video antes de ser maquillada como Colorina [VIDEO]

La actriz Magdyel Ugazpublicó un video en Instagram de su rostro antes de ser maquillado para la conferencia de prensa de la presentación de la novela Colorina. Ugaz muestra una apariencia muy natural y abraza a su peluche.



Con esta grabación, Magdyel Ugaz les da las buenos días a sus seguidores. La actriz también publicó una foto de cómo luce maquillada como Colorina. La joven de 33 años le agradece a sus maquilladores por lucir tan guapa.



La conferencia de prensa donde se presentó al elenco de la novela Colorina estuvo llena de sorpresas. Magdyel Ugaz se presentó totalmente personificada de su personaje y se animó a dar unos pases de baile.



Magdyel Ugaz luce su tremenda figura en portada de revista Magdyel Ugaz luce su tremenda figura en portada de revista Magdyel Ugaz luce su tremenda figura en portada de revista

Magdyel Ugaz ha recibido muchas críticas de personas que consideran que no es lo suficientemente sensual para darle vida al personaje de Colorina. La actriz toma estas quejas de quien viene y se asume lista para el rol que tendrá que interpretar desde el martes 26 de septiembre.



Al respecto, su compañero en la novela David Villanueva también le jaló las orejas a quienes consideran que Magdyel Ugaz no es sensual. “Antes de emitir un juicio, se mire para adentro. Antes de emitir un juicio, conozcan más al artista. Si te gusta, investiga cómo se está preparando. Es labor de todos, arroparnos como nación a nivel artístico", indicó el actor.



David Villanueva también pidió hacer una reflexión sobre las opiniones en redes sociales. "Todos tienen derecho de opinar, pero actualmente, hemos llegado a un punto que utilizamos las redes sociales y decimos lo primero que nos pasa por la cabeza. Eso es complejo porque no sabemos el daño que podemos hacer en las personas”, precisó el actor sobre las críticas a Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz sin maquillaje antes de convertirse en Colorina

Así luce la actriz como Colorina Así luce la actriz como Colorina Así luce la actriz como Colorina