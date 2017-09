Magdyel Ugaz posa sin prenda íntima y vuelve a romper estereotipos de belleza [VIDEO y FOTOS]

La actriz Magdyel Ugaz publicó una foto en su Instagram que está dando que hablar. En la imagen se observa a la joven de 33 años vestida con una cafarena roja, el detalle es que Ugaz no lleva puesto sostén.



La imagen tiene 7.676 me gusta. Los comentarios elogian la figura de Magdyel Ugaz y su "atrevimiento"a lucirse sin sostén. "Bella Mag 😘 #YallegaLaColorina y te veremos dando lo mejor en tu personaje. Estamos 🙏 orando por ti y este nuevo comienzo", se lee en los comentarios del Instagram de la actriz.



La imagen apunta sin duda a romper estereotipos de belleza. Magdyel Ugaz se muestra muy emocionada a pocos días del estreno de la novela La Colorina, donde la actriz tendrá su primer protagónico.



|| Mood de Domingo || #sunday #sunnysunday☀️ #cienporcientoactitud #womanpower #aquiyahora Una publicación compartida de Magdyel ugaz (@magdyelugaz) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 11:38 PDT

Magdyel Ugaz ha sido blanco de críticas de gente que considera que la actriz no es lo "suficientemente sensual". Ella no se amilana y por el contrario, eso le da más fuerza para interpretar su papel. “Pienso que ‘Colorina’ no solo es sexy... Es fuerte, grande, sensible, es niña, juguetona, potente. Es un mundo. No nos encerremos en que alguien no es algo por una característica. Yo no soy solo sexy”, indicó.



La actriz se mostró muy conmovida cuando se presento en El Gran Show interpretando por primera vez a La Colorina, Magdyel Ugaz le pidió a Mónica Sánchez, que la acompañara. Sánchez dio un mensaje que fue bastante crítico con los estereotipos de belleza.



"La belleza de la mujer no se encuentra en sus formas, sino en su esencia, en su estado interior, en su útero, en su alma y en el corazón", expresó Mónica Sánchez. Las actrices se abrazaron y estuvieron al borde de las lágrimas.