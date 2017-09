¡Esto está que arde! Maia Figueroa, hermana de Milett Figueroa, es de armas tomar. Así lo demostró en el programa 'Cuéntamelo Todo', cuando le dijo todas sus verdades a Álamo Pérez Luna. Ella se mostró bastante molesta por el puntaje que le había puesto el periodista a su rutina de baile.

Al parecer, Maia Figueroa no tiene pelos en la lengua. Ella no dudó en vincular el bajo puntaje que recibió su equipo con el hecho de que esté 'muy tapada'.

"Desde la semana pasada la verdad, estoy bastante molesta con el puntaje del señor Álamo Pérez Luna porque no sé que está calificando", expresó Maia Figueroa.

"Como es posible que le haya puesto 5 a todas las participantes y a nosotros nos ha puesto el puntaje más bajo. De repente quiere que yo esté un poco más destapada o por ahí no está viendo lo que necesita para poner el puntaje más alta. Estoy muy molesta en verdad. No sé para qué lo han puesto como jurado", expresó Maia Figueroa.

"Me parece desatinado tu comentario", le respondió Álamo Pérez Luna, intentando defenderse. Pero Maia Figueroa no quedó conforme y le respondió rápidamente. "No creo que sea desatinado porque todo el Perú sabe como es usted", expresó.

"Me parece pésimo haberlo visto en el camerino de las chicas. No sé qué tenía que hacer ahí", continuó Maia Figueroa. Al parecer la hermana de Milett estaba realmente molesta por el bajo puntaje que había recibido repetidas veces.

"La señorita de maquillaje me dijo que me tenía que maquillar allí y no en la zona de prensa. Así que está usted interpretando mal y está haciendo por segunda vez un comentario desatinado", se defendió Álamo Pérez Luna.