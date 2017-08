¿Maju Mantilla critica al Miss Perú como reality? [VIDEO]

Maju Mantilla, conductora del programa 'En Boca de Todos' tiene una opinión muy firme sobre cómo se lleva ahora el proceso de eliminación en el Miss Perú. Recordemos que Latina se encarga de la difusión del evento a través del programa 'Buscando una Reina'.

El programa de belleza contará con cuatro ediciones antes de la fecha final donde se elegirá a la mujer más bella del Perú. Jéssica Newton, organizadora del certamen Miss Perú, se mostró feliz a inicio de 2017 por la alianza que firmó con Latina para llevar a cabo el concurso.

Sin embargo, quien tiene una opinión diferente es Maju Mantilla. La Miss Mundo 2004 prefiere tener el concurso tradicional pues no entiende cómo un certamen así puede convertirse en un reality.

"No lo he visto porque soy camiseta América TV y veo lo de

la casa (risas). Es un nuevo tipo de manejar el concurso, pero

prefi ero los concursos de siempre, donde se luzca la candidata.

No sé cómo hacen el reality, pero espero que las chicas estén

preparadas para que luego no sean criticadas... Yo prefiero lo tradicional. El casting era interno y luego presentaban a

las candidatas", dijo Maju Mantilla en entrevista a Perú 21.

Magaly Medina en Buscando una Reina

En la primera edición de 'Buscando Una Reina', se presentó a las 150 primeras precandidatas al Miss Perú. El primer filtro fue Magaly Medina, quien entrevistó personalmente a las jóvenes. Tras pasar por un panel de jurado calificado, el número de candidatas se redujo a 51. Finalmente, llegó a 30 candidatas.

La segunda edición del programa mostró la convivencia de las postulantes al Miss Perú en una casa en Tumbes. Las jóvenes tuvieron que resistir una semana sin teléfonos celulares. Fue en este segundo programa que 6 tuvieron que despedirse de la competencia.

La final del concurso del Miss Perú se llevará a cabo el 23 de setiembre y se verá por las pantallas de Latina. Recordemos que el año 2016, América Televisión tuvo a su cargo la ceremonia. Maju Mantilla y Mathías Brivio estuvieron en la conducción del programa.

Sin embargo, pese a no estar muy de acuerdo con varias de las decisiones de la producción, Jéssica Newton decidió buscar una nueva opción. Latina decidió firmar una alianza con el certamen de belleza para el Miss Perú.

