Maju Mantilla critica duramente a Evelyn Vela tras su "detención" y menciona a sus hijos [VIDEO y FOTOS]

Las conductoras del programa En Boca de Todos, Maju Mantilla, expresó duros comentarios contra la bailarina Evelyn Vela. La modelo criticó el presunto delito que habría cometido Vela, falsificación de billetes y clonación de tarjetas.



En el programa En Boca de Todos informaron que Evelyn Vela estaría detenida en Estados Unidos porque habría formado parte de una banda internacional que se dedicaba a clonar tarjetas y falsificar billetes. Maju Mantilla comentó sobre la vida escandalosa de la bailarina.



La Miss Mundo 2004 criticó que Evelyn Vela no pensará en sus hijos. "Una mujer con 3 hijos y lamentablemente los pobres niños no van a ver a su madre, ella no pensó en eso, esa es la realidad cuando uno hace las cosas sin pensar", expresó Maju Mantilla.



Evelyn Vela esta desaparecida desde sábado 15 de julio, hace exactamente 26 días. En esa fecha, la bailarina publicó una foto donde le informaba a sus seguidores que viajaba a Miami y al parecer nunca habría llegado a su destino.

Evelyn Vela detenida

El 24 de julio, Carlos Cacho realizó una alarmante publicación en la que denunciaba la desaparición de Evelyn Vela. La exbailarina estaba incomunicada y era muy sospechoso que esté activa en redes sociales



"La 'Reina del sur' no postea nada desde el 17 de julio y eso es muy raro conociendo su indomable carácter en redes sociales... que alguien le pregunte al Charanguero o a Cristian Castro", se lee en el post del jurado de El Gran Show. Sin embargo, existen dos versiones que Evelyn Vela habría dado para que su detención no sea pública. Koky Belaunde y Anhelí Arias Barahona lo revelan.





"Tengo entendido de última noticia que su sr. padre está muy delicado de salud y el viaje a Estados Unidos ha sido suspendido por motivos de fuerza mayor", fue lo que escribió Koky Belaunde.



"Se tenía que ver conmigo en Miami ese mismo día que llegó pero ella volvió a viajar de ahí con destino desconocido osea, llego a Miami y se fue. Dicen las malas lenguas que para Cuba",menciona Anhelí Arias en redes sociales.

La exbailarina es criticada por Maju Mantilla