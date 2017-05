Maju Mantilla 'dejó chiquita' a Rosángela Espinoza en este duelo de festejo [VIDEO]

¡Tremendos movimientos! La conductora del programa 'Estás en todas', Maju Mantilla demostró todo su talento para el baile en un improvisado duelo de festejo que tuvo con la modelo Rosángela Espinoza.

Maju Mantilla y Rosángela Espinoza no dudaron en quitarse rápidamente los zapatos para sacar brillo a la pista de baile con sus contorneantes movimientos.

La ex Miss Perú sorprendió a todos en set de 'En Boca de todos' pues no sabían de sus cualidades para la música afroperuana. Rosángela Espinoza no se quedó atrás y le hizo la lucha.

Sin embargo, quien más destacó fue Maju Mantilla. Al duelo de baile también se sumaron Melissa Klug, Alexandra Horler y Cuto Guadalupe.