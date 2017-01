Malú Costa deja atrás los escándalos y anuncia compromiso con músico [VIDEO y FOTOS]

Malú Costa se volvió a enamorar y no ha dudado en hacer público, a través de las redes sociales, el amor que siente por el músico Luigi Maeshiro Nomura.



“Eres mi alma gemela, te amo con toda el alma. Eres lo mejor que me pasó en la vida. ¡De lejos!”, son algunos de los mensajes que Malú Costa ha posteado para Maeshiro, quien también le responde con ternura.



“Y yo a ti, amor, me haces feliz. Tú también, mi amor, eres mi todo”, comenta el músico en respuesta a las publicaciones de la modelo y actriz.



Como se sabe, Malú Costa se encuentra alejada de la farándula, pues sus últimas apariciones en televisión fueron en ‘Al fondo hay sitio’ y ‘El valor de la verdad’.





La última vez que Malú Costa causó revuelo en Chollywood fue tras sus revelaciones en 'El Valor de la Verdad'.

