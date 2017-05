Maluma tiene una doble mujer que está arrasando en las redes sociales ¡Igualitos! [FOTOS y VIDEO]

¡Igualitos! El cantante Maluma vuelve a hacer noticia pero esta vez no por hecho suyo, sino porque en redes sociales ha aparecido un doble, para ser más específicos, una doble colombiana que está arrasando en redes sociales.

Yanjana Gutiérrez, de 21 años, natal de la ciudad de Ocaña, Colombia, se ha convertido en toda una estrella en su país por la similitud física que guarda con Maluma.

Gracias a su parecido con Maluma, Yanjana Gutiérrez ha aumentado su popularidad en las redes sociales. Desde que se destapó la noticia en los medios, la colombiana ha superado ya los 33 mil seguidores en Instagram.

"Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones", dijo Yanjana Gutiérrez en una entrevista para El Universal de México.

Yanjana Gutiérrez incluso ya da entrevistas a medios de ciudad pues se ha convertido en toda una celebridad. Asimismo, la jovencita no pierde las esperanzas de tomarse una foto con Maluma, algún día.

"Prefiero que me reconozcan por ser quien soy", acota la doble de Maluma. Aquí te dejamos algunas fotos en la galería para que compruebes el parecido.