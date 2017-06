Madre le prohibió a su hija de 6 años escuchar a Maluma por sus canciones ofensivas

Karla Verón es mamá de una niña de 6 años de edad y ha causado revuelo en YouTube al publicar un video en el que incentiva a otros padres de familia a que prohíban a sus hijos escuchar a Maluma. ¿Por qué? Te lo contamos.

La madre youtuber confesó que en un inicio le agradaba Maluma e incluso apoyaba a su hija cuando el cantante era jurado de un reality infantil en Colombia. Luego todo cambió cuando lanzó su tema '4 babys'.

En el video, Karla Verón lee el coro de la polémica canción de Maluma y se queda impactada pues su hija de 6 años la tarareaba sin realmente saber el verdadero significado de la letra.

"Le tuve que explicar a mi hija y bajarla de la nubecita de amor en la que estaba para decirle que que no lo escuche. Yo creo que esto no es muy buena influencia para los niños. Qué no se acostumbre a que sea normal"

En '4 babys', Maluma se jacta de tener a 4 mujeres que están dispuestas a complacer sus fantasías sexuales. Esta canción ha hecho que muchas pongan el grito en el cielo y lo acusen de ser machista y agresivo.

"Hay que poner atención a lo que nuestras hijas están escuchando. Los niños piensan que es 'cool'. Y así Maluma tiene un montón de canciones. Le dije, no tienes permiso para escuchar a Maluma", comentó.

Maluma abandona set de televisión.

"Mi hija se decepcionó mucho pero entendió que estaba cantando una cacni´n sucia que denigra a las mujeres. No voy a permitir que mi hija cante este tipo de barrabasadas", agrega la indignada madre. ¿Harías lo mismo con tu hijo (a)?

Hace unas semanas Maluma abandonó una entrevista en la que le preguntaron la polémica de '4 babys'. El cantante solo se paró y se fue dejando al entrevistador con la palabra en la boca.