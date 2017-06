Maluma tiene los pies feos y sus fans no tardan en darse cuenta [VIDEO]

Maluma, qué duda cabe, ha 'enamorado' a no pocas mujeres en el continente. El cuerpo del reguetonero colombiano ha sido una de las cosas que le ayudó a que sea más popular entre las féminas, quienes lo siguen en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter.



Fue en la primera de las plataformas mencionadas donde muchos se vieron directamente con la realidad, demostrándose que no todo en Maluma es perfecto. Para tristeza de las más fervientes hinchas del cantante, los pies de la estrella no son bellos.



Esta ha sido la conclusión a la que los fans de Maluma llegaron luego de ver una historia de él en Instagram. En esta imagen, el joven mandó un saludo a México mostrando sus pies (?).

Maluma tiene una cara hermosa y los pies así: pic.twitter.com/G2f1ZrkaTo — Mrs. A (@TaniaOnce) 28 de junio de 2017

Antes que Maluma borre la publicación o pasen 24 horas, los usuarios tomaron capturas de cómo lucían sus pies. Estas imágenes, con frases muy jocosas, se viralizaron en las redes sociales con suma rapidez.



Todo indica que el tema seguirá dando que hablar, asunto que podría obligar a Maluma a dar una explicación más detallada sobre la historia o el motivo por el que sus pies se ven tan maltratados.