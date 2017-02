¿Maná se retira? Fher Olvera hace anuncio que te impactará [VIDEO]

¿El fin del rock mexicano se acerca? Pues, ya muchos comenzaron a temer una respuesta positiva por el anuncio del vocalista de la banda Maná, Fher Olvera. Según dijo, ellos se 'retirarán' de los escenarios en poco tiempo.



Pero esta novedad no habría que tomarla con pánico (al menos por ahora) ya que Maná se tomará un 'año sabático' para así descansar de las presentaciones y grabaciones.



"En Maná este año vamos a tirar la flojera bien y bonito. Yo me quiero inyectar de música, de vibra en otras partes del mundo, quiero ir al Caribe un rato, a Cuba, me quiero ir a las costas de Colombia, por ejemplo", mencionó Fher.

La voz de Maná sostuvo que también harían unas observaciones a los mercados brasileño, inglés y español, donde está gestándose la nueva movida rockera.



Finalmente, el vocalista de Maná expresó su agradecimiento a los fans por su cariño a lo largo de los años y la acogida de cada una de sus canciones que, en muchos países, siguen sonando en las radios.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.