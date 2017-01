Manolo Rojas pasó susto por asalto a su hija

Por: Eric Castillo



El cómico Manolo Rojas comentó que casi sufre un infarto al enterarse que su hija Rubí fue asaltada con un cuchillo por un falso taxista.

“He vivido momentos de angustia y terror al saber que mi hija fue víctima de la delincuencia. Gracias a Dios no le ha sucedido nada, pero esto demuestra, una vez más, que la inseguridad en la ciudad es cada vez más grande”, comentó Manolo Rojas.

¿Entonces, tu hija se encuentra bien?



Sí, todo no ha pasado de un gran susto. Ella tomó un taxi de la calle por el apuro y fue víctima de un delincuente, que la llevó a unas calles solitarias para asaltarla. Menos mal que no reaccionó mal y entregó sus pertenencias, celular y resultó ilesa. Lo material se recupera con el trabajo.

¿Te afectó la salud?



Estaba bastante nervioso cuando me contó lo sucedido. Si algo le hubiera pasado, quizá me daba un infarto. Espero que las autoridades pongan mano dura contra estos delincuentes y necesitamos sanciones fuertes.

¿Cuál es tu futuro en la televisión?



Aún no he renovado en América, pero me siento agradecido y muy contento con el canal y Ernesto Pimentel por haber participado en el ‘Reventonazo’. Si no se da la oportunidad, tendré que buscar otras opciones.