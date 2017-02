La delincuencia está imparable. El cómico Manolo Rojas se convirtió en una nueva víctima, tras sufrir un robo en su casa en la urbanización Las Flores, San Juan de Lurigancho, donde los ladrones se llevaron dinero en efectivo y joyas por más de 40 mil soles.



El cómico contó que está seguro de que ha sido víctima de un seguimiento, pues el robo se habría cometido en el lapso de una hora y media, cuando no se encontraba nadie en el inmueble y que la puerta principal no ha sido forcejeada. Además, hace unos días su hija Rubí fue asaltada en un taxi.



“El robo ha sido muy raro porque no han forcejeado la cerradura de la puerta principal y ha sucedido entre 9 y 10 de la noche, cuando no había nadie. Han esperado que mi hijo salga para entrar a llevarse cosas específicas de mi casa”, contó Manolo.



Entonces, los delincuentes habrían tenido la llave de tu casa...

Es lo primero que pienso, no habría manera de que ingresen. Además, estoy seguro de que nos han hecho un reglaje para ingresar cuando ya no había nadie en la casa. Yo estaba en Huaral y decidí regresar de un momento a otro, y me llevé la sorpresa.

¿Qué cosas te han robado?

Lo más extraño es que se han llevado cosas específicas, como mi colección de relojes que me habían regalado en el extranjero. También una fuerte cantidad de dinero en efectivo y de la misma manera ha pasado con pertenencias de la madre de mis hijos.



¿A cuánto ascendería lo robado?

Haciendo un cálculo, superaría los 40 mil soles. Esto demuestra que la delincuencia sigue ganando terreno en el país, pero aún confío en que las autoridades pondrán mano dura.



(Eric Castillo)

