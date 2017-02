Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet: ¿quién 'manda' en casa? [VIDEO y FOTOS]

Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet tuvieron una conversación amena con nosotros. Ahora, veremos cómo llevan los años una de las relaciones más tranquilas de Chollywood.





MARCELO: RECOJO LA MESA Y LAVO LOS PLATOS

¿Te sacaste la lotería con Yvonne?

¿Acaso he ganado plata?



¿Entonces?

Es la mujer de mi vida.



¿Costó conquistarla?

Un año.



¿Y para convivir?

Teníamos dos meses de pareja, la llamé y me comentó que estaba preocupada porque habían subido la renta de su departamento.



¿Le prestaste?

Alquilé un camión en Surquillo, sacamos sus cosas, la traje a mi casa y no nos separamos más.



¿Aprendiste a hacer los quehaceres?

Recojo la mesa y lavo los platos.



¿Cuántas veces dormiste en la sala?

Nunca.



No te creo.

Podemos tener diferencias, pero siempre dormimos juntos, así sea espalda con espalda.



¿Y cuando te levantas?

Saludo por educación.



¿Sacaste los pies del plato?

Jamás.



¿Pensabas que se quedarían para siempre?

No.



¿Por qué?

Somos artistas y en este medio de tantos ‘caníbales’, es normal que se separen al poco tiempo.



En serio, es raro que no hayas tenido tu ‘canita al aire’.

Solo cambiaría a mi mujer si encuentro una 30 años menor, así de linda, millonaria y que me ame como ella. Esa persona no existe.



Pero sí aparece una chibola espectacular.

Una chiquilla solo me buscaría para después salir a declarar que está conmigo.



Con traguitos encima, ¿exiges tus derechos maritales?

Desde que estamos, solo tomé dos veces y nunca hice eso.



¿Usas ‘Viagra’?

No.



¿Lo necesitas?

Tampoco.



Mis respetos.

El mejor estimulante es el momento con tu mujer.



Ya estás en edad de tomar tus pastillas.

Tengo 70 años y sé que todavía estaré 10 años más por este mundo.



¿Tan trágico?

‘San Pedro’ ya me está llamando, me tiene en lista, pero no me preocupo. Soy de los que creen que después de esta vida, hay otra mejor.



¿Eres un argentino agrandado?

Somos los más vivos del mundo.



¿Y esa conclusión?

Es que sabemos salir de los problemas donde ningún inteligente se podría meter.



De joven, ¿te confundían con el exarquero Humberto Horacio Ballesteros?

Miles de veces.



Cuenta una de tantas.

Estaba en el grifo cargando el tanque de mi auto y el gasolinero me llenaba de elogios, que era un arquerazo y le decía: ‘No soy yo’, pero ni caso, estaba tan entusiasmado que sacó una hoja, me pidió un autógrafo y se lo di para que me deje en paz.



Tu estilo para vestir es único.

Traje al Perú las botas de jean, uso mocasines celestes y rojos.



Es singular.

Yo no sigo la moda. La moda me sigue a mí.



Para el final, dime una sana costumbre.

En mi casa todos los días llega El Comercio y Trome.

Un abrazo, ahora te toca escuchar las respuestas de tu ‘patrona’.

Gracias a ustedes y ahora a ponerse muy atento.

Marcelo Oxenford

YVONNE: ME GANÓ EL CORAZÓN CON SU ‘FLORO’

Yvonne, su señora, está sentada a su lado, se apoya, sonríe, lo mira serio y vuelve a reír con ganas, soltando una carcajada. Está feliz.



¿Te ganó el corazón con algo especial?

Es muy ‘floro’.



Él dice por la ‘pepa’.

Me hacía reír y hasta ahora.



¿Alguna vez le tiraste una cachetada?

Un golpe, venga de hombre o mujer, destruye la relación.



Pero hay frases que duelen más que una agresión.

El teatro me enseñó a tener la pausa para no explotar.



¿Te gusta que te cele?

Me encanta.



¿Se acercó alguien para ‘meterse’ entre ambos?

Siempre aparecen, pero yo ni bola.



Por lo tanto...

Existen ‘partidores’ porque hay quienes se lo permiten.



¿Se separaron?

Una vez, pero todos esos días tomábamos café en la tarde, ja, ja.



¿Lo engríes con la comida?

Sé preparar de todo, pero casi nunca lo hago, ja, ja.



Imagino por el trabajo.

Sí. En ‘Al fondo hay sitio’ prácticamente era cama adentro.



Todo lindo, pero algo debe incomodarte.

Cuando salimos de viaje, apura para ir al aeropuerto y siempre terminamos llegando antes que la misma tripulación.



Un consejo para las parejas de hoy.

Cuando tu pareja, antes de ir a una reunión, salga vestida y te pregunte: ‘¿Cómo me veo?’, dile que muy bien, porque si dudas y le respondes con poco entusiasmo, entrará a cambiarse todo de nuevo.



¿Tú confirmas que un hombre divertido conquista a cualquier mujer?

No me gusta el que hace un chiste barato, sino la broma ingeniosa.



¿La diferencia entre los peruanos con los argentinos?

Los de acá soy muy ‘mamitis’, los de allá no tienen problemas en salir del nido.



Me cuenta que solo dos veces ha llegado borracho a casa.

Sí, lo metí con todo y ropa a la ducha.



¿Pelean por el control remoto?

No veo televisión, prefiero leer una revista o libro.



¿Una diferencia?

Es fanático de Racing, yo soy hincha de la ‘U’.



¿Los espacios funcionan?

Todo lo compartimos.



¿Quién es tu mejor amigo?

Él.



Un nuevo consejo, por favor.

Nunca es bueno guardarse la bronca. Si algo te incomoda, debes decirlo.



¿Pituca como la ‘Madame’?

La gente cree eso, pero cuando me conocen, se dan cuenta de que no es así.



¿Te quieren?

Me piden una foto y me llaman ‘Francesca’, eso es algo lindo.



Qué bueno que aclares eso de no ser nariz alzada.

No sabes las cosas que uno pasa como actor. Épocas que no te llaman, que hay que ahorrar, allí cocinas cualquier cosita y eso lo vivimos con Marcelo.



Gracias por dejarnos ingresar a tu intimidad.

Me gusta que el Trome nos permita conversar de cómo somos como personas y pareja.