Marcelo Tinelli se quedó sin voz y tuvo que abandonar su programa ¡Tremendo susto! [VIDEO]

¡Tremendo susto! El conductor argentino Marcelo Tinelli se quedó sin voz mientras animaba el 'Bailando 2017', programa donde participa La Tigresa del Oriente. El astro de la TV gaucha tuvo que abandonar el set y desató la preocupación de todos en el reality.

En plena edición del jueves del Bailando 2017, Marcelo Tinelli simplemente no podía hablar y tuvo que pedir ayuda de urgencia para continuar con el programa. Todo esto sucedió cuando estaban en vivo.

"Ay, Dios, lo que es la garganta. Me está costando llegar, por favor, que alguno hable. El dolor de garganta es tremendo. Me está matando la garganta. Alguien me va a ayudar", fueron las palabras que pudo pronunciar Marcelo Tinelli antes de abandonar el programa.

La diva de la televisión argentina, Moria Casán, que es una de los jurados del reality de baile, tuvo que asumir la animación del resto del programa. Como dicen, el show tiene que continuar.

Laringitis aguda y edema de glotis, fue el diagnóstico de los médicos al problema de salud que sufría Marcelo Tinelli. El conductor argentino regresó momentos después al reality.

"Estoy mejor de la garganta. Gracias al Dr. Labonia y a todo el equipo por estar en este momento impensado. Me quedé sin voz", escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.