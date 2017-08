Marco Zunino se aleja de la televisión y ahora luce cuerpazo [VIDEO y FOTOS]

El actor Marco Zunino se mantiene alejado de la televisión, pero no del gimnasio. El cantante sigue su carrera en las artes dramáticas en el teatro y en el cine, es por eso que no deja de entrenar y hacer ejercicios.



Una foto publicada en el Instagram de Marco Zunino muestra que el gimnasio está haciendo efecto. En la imagen se observa que los músculos del actor se ven mucho más desarrollados, él se encuentra dentro del lugar donde entrena.



Marco Zunino participará en la secuela de la exitosa película Locos de Amor. La noticia la anunció a través de su Instagram, en la imagen se le ve al lado de un micrófono. La noticia alegró a más de 1.000 personas, quienes le dieron me gusta a la imagen.



Marco Zunino es seguido por 89.700 personas en Instagram. Desde su red social informa a sus seguidores de sus actividades en el cine y en el teatro. El actor es muy querido por los peruanos, quien ven en él talento y pasión.

HAZTE SOCIO DE @unicefperu entra a www.unicef.org/peru todos podemos ayudar ! @isabelamoner #marcozunino_of #transformers #peruvianpride #unicef #lasolidaridadestademoda Una publicación compartida de Marco Zunino (@marcozunino_of) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 8:18 PDT

