La carrera actoral de Marco Zunino está llena de éxitos. Su vida lejos de las tablas y las pantallas de televisión también es feliz. Y más si a su lado está Tyson, su amigo de cuatro patas. La revista +Mujer conversó con Marco y nos contó de la estrecha relación que tiene con su can. "Trato de ir con él a todas partes, pero hay sitios donde no lo aceptan, más aún porque es grande. Adoro a Tyson, aunque a veces sea espeso, y él se muere por mí", comenta Zunino.



Recuerda que lo conoció hace tres años cuando estaba grabando una producción en una quinta de Barrios Altos. "Él siempre me perseguía y un día me dijeron que lo iban a botar. Entonces probé con llevarlo a mi casa, a ver si se acostumbraba, y desde ese momento está conmigo", afirma quien participa en la obra teatral 'Déjame que te cuente’, inspirada en Chabuca Granda y que se presenta en el Teatro Municipal hasta el 2 de julio.



Marco presenta a su engreído de cuatro patas.

