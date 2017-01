Mariah Carey empezó 2017 con desastroso show en el Times Square de Nueva York

Mariah Carey acabó mal el año 2016 e inicio el 2017 peor. Todo por un concierto. Y no cualquier show. Mariah Carey fue una de las artistas que cantó ante más de un millón de personas, en la plaza Times Square de Nueva York. Pero su participación fue accidentada y la delató ante la platea: usaba playback. Los problemas técnicos sepultaron a Mariah Carey. Veamos más detalles.



Millones de personas en el mundo fueron testigos de las molestias de la diva en el escenario. Eso sí, Mariah Carey trató luego de mostrar que ya superó el rotundo fiasco.

"Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró Mariah Carey en un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter poco después de su actuación, junto a un vídeo con una de sus características muecas. ¿Cómo fue la participación? Veamos:



Mariah Carey fue una de las artistas invitadas para participar en las celebraciones de la plaza Times Square donde se congregaron más de un millón de personas antes del tradicional descenso de la bola de cristal que da la bienvenida al Año Nuevo en Nueva York.



Pero los problemas de sonido empezaron a dejar en evidencia que la "diva" estaba interpretando con sonido pregrabado uno de sus grandes éxitos, "Emotions", y entonces se puso a pasear por el escenario y hasta llegó a pedir a la audiencia que cantara por ella.



"Ha sido maravilloso", se limitó a decir la ganadora de varios Grammy nada más terminar su primera actuación, que dio paso a un segundo tema, "We Belong Together", también con sonido pregrabado y su salida del escenario visiblemente molesta. Mariah Carey tendrá que hacer mucho para que sus fans se olviden de este desastre en vivo.



Eso sí, las bromas enTwitter sobre Mariah Carey y su fiasco de concierto no se hicieron esperar: