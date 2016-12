Maricarmen Marín y su disco 'Navidad 2' infaltables en estas fiestas [FOTOS]

La cantante Maricarmen Marín estrenó su nuevo album de villancicos 'Navidad 2' en el que muestra una propuesta musical diferente acompañada de un gran show artístico. El disco es infaltable en estas fiestas.

El nuevo disco "Navidad 2" de Maricarmen Marín contiene 18 clásicos villancicos versionados en ritmos peruanos que harán celebrar estas festividades de manera diferente.

"He disfrutado cada etapa de mi vida profesional, mis inicios de bailarina de cantante, actriz y mi estadía en la televisión. Cada cosa y cada momento que he vivido he sido consciente y lo he disfrutado a mil. Todo en el momento perfecto. Ya pasaron más de 20 años y puedo decir que esa pasión por la música crece más", comenta Maricarmen Marín.

La venta del nuevo disco de Maricarmen Marín es exclusiva a través de las tiendas de Wong y Metro.