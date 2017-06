Maricielo Effio: Su increíble cambio de look tras divorcio [VIDEO y FOTOS]

La bailarina y actriz Maricielo Effio es parte del jurado del reality de baile del programa "Amor, amor, amor", "Bailando por un juego". En la más reciente edición de este concurso, Effio lució renovado look.

El cabello de Maricielo Effio ahora es de tonalidad rojiza y está corto. La mayoría de personas creen que la bailarina cambia de look porque de esta manera quiere olvidar su tormentosa relación con el bailarín Ernesto Pacheco.

Maricielo Effio se separo de Ernesto Pacheco en septiembre de 2016. La bailarina denunció a Pacheco por maltrato psicológico y físico. Meses después fue el bailarín quien denunció a la actriz y a su papá por racistas.

Maricielo Effio y Ernesto Pacheco sostuvieron una relación por más de 17 años. “Yo perdono todo. Hay que perdonar para ser perdonados… No quiero hablar de Ernesto. Es el padre de mi hija, pero para mí no existe”, indició la bailarina en una entrevista. Mira su renovado look aquí.