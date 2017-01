Maricielo Effio se defiende de acusación de maltrato por parte de su esposo [VIDEO]

Maricielo Effio se defiende. La actriz y bailarina decidió salir al frente y responder tras la denuncia que le interpuso su esposo Ernesto Pacheco por supuestamente golpearlo e insultarlo.

Según el parte policial de la comisaría de San Borja, Ernesto Pacheco acusó a Maricielo Effio y a su suegro, Guillermo Effio Halberstadt (83), por violencia física y psicológica.

"El denunciante manifestó haber sido víctima de violencia física con un golpe de puño en la muñeca izquierda por parte de Maricielo Effio Balladares (41) y de violencia psicológica por parte de los denunciados”, se lee en el parte policial.

Ante esto, Maricielo Effio decidió defenderse y, aunque no quiso dar detalles de lo sucedido, comentó que ella siempre actúa con la verdad y que todo lo dicho por Ernesto Pacheco ha sido inventado.

"Yo actúo con la verdad, veracidad de los hechos. Verdad que se esclarecerá en los próximos días. No puedo hacer ningún tipo de declaración porque aún no he rendido mi manifestación. El día de mañana lo haré y a partir de ese día para adelante ustedes sabrán cómo han sucedido los hechos, que no se acercan ni el uno por ciento a la verdad en lo absoluto. Todo es creado, inventado. Eso es lo que quiero dejar en claro", comentó Maricielo Effio.

La actriz y su aún esposo se encuentran separados actualmente. Maricielo Effio denunció en dos oportunidades a Ernesto Pacheco por violencia física pero decidió no continuar con el proceso. Ambos salieron a los medios para aclarar la situación pero al poco tiempo anunciaron su separación definitiva.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.