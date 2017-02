Maricielo Effio denuncia que padre de su hija no le pasa pensión por alimentos [VIDEO]

La actriz Maricielo Effio arremetió contra el padre de su hija, el coreógrafo Ernesto Pacheco, quien no estaría cumpliendo con la manutención de su pequeña hija.



“Cómo existen padres, que no se les puede llamar así... que después de robarme un auto, un negocio y no darles un sol a sus hijos y con denuncias por maltrato físico, se quejen y se hagan las víctimas, cuando sí tienen dinero para sus juergas. Soy una madre coraje que solo mira hacia adelante y lucha día a día por el amor de su vida”, escribió Maricielo Effio en su cuenta de Facebook, donde contó que está pasando un difícil momento.



“No saben nada de mi historia y de lo que (Ernesto) está haciendo conmigo. La manutención se necesita para vivir”, acotó Maricielo Effio.



Por su parte, Pacheco reveló, a través de sus redes sociales, que Maricielo Effio no le deja ver a su hija desde hace dos semanas.

“No me dejaron verte otra vez. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Segundo fin de semana extrañándote. Amor de padre. Espero que Dios ilumine el corazón de las personas y todos vivamos en paz”, escribió Pacheco en su Facebook oficial.



Trome se comunicó con el coreógrafo, quien evitó ahondar en detalles sobre su situación con la madre de su hija.

Ernesto Pacheco denunció a Maricielo Effio y a su padre

“No puedo hablar nada al respecto, solo quiero estar tranquilo, ahorita estoy en un momento difícil y solo quiero ver a mi hija, nada más”, sostuvo Pacheco.



Cabe precisar que Maricielo Effio denunció primero a Pacheco por agresión física y psicológica, pero después lo negó.



Y cuando parecía que llevarían la fiesta en paz, el coreógrafo denunció a Maricielo Effio y a su padre Guillermo Effio por agresiones físicas y por referirse a él con palabras soeces y discriminatorias.