Mariella Zanetti: Christian Domínguez me gileó [VIDEO]

Mariella Zanetti confesó en el programa ‘Cuéntamelo todo’ que Christian Domínguez la cortejó hace muchos años.



“Que Christian Domínguez no haya gileado a algo que se mueva, eso es raro. O sea, de todo lo que se movía, Christian iba atrás. Lo conozco hace muchos años, desde sus tiempos de chicherito. A mí me decía: ‘Vamos más allá’. Me preguntaba: ‘¿Cuándo salimos?’”, contó Mariella Zanetti.



Además, la exvedette se solidarizó con Karla Tarazona.

“Yo soy mujer y sé lo que es tener un hijo recién nacido, eso no se lo deseo a nadie. Christian, uno tiene que asumir lo que hizo, porque todos saben que Isabel fue tu trampa”, puntualizó. (J.V)

