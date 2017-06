Mariella Zanetti y Farid Ode: Así luce su guapa  hija adolescente [VIDEO y FOTOS]

La hija de la actriz cómica Mariella Zanetti y el empresario Farid Ode está a punto de cumplir 15 años. Zanetti se llena de orgullo cada vez que habla de la adolescente, a quien presenta en redes sociales como su princesa.

Mariela Zanetti publicó una foto de su hija en Instagram el 11 de marzo. "Ella es mi princesa", escribe la actriz cómica en la mencionada red social. La adolescente Gamille Ode le devuelve los halagos a su madre.

Gamille Ode también matiene una buena relación con su padre Farid Ode. "Si hay algo que he aprendido es que cuando hay niños de por medio, tú tienes que olvidarte de tus conflictos personales, y que si lo odias o no tienes que, prácticamente, aprender a convivir. Yo particularmente no tengo mucho trato con él, mi hija es grande y si quiere algo se lo pide, coordina con él salidas, obviamente bajo mi permiso. Siempre", dijo Mariella Zanetti en una entrevista en 2015.

La adolescente es muy seguida en redes sociales y publica constantemente fotos al lado de su madre. Gamille Ode recibe comentarios amorosos por parte de sus padres, Mariella Zanetti y Farid Ode, en sus redes sociales.

Stop thinking and do it 🌙 Una publicación compartida de Mille ode 💘 (@gamille_ode) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 11:54 PDT

Lindos momentos en familia mi hermano mis hijos mi madre ❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Mariella Sanchez (@mariella_zanetti) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 1:42 PST

Tres generaciones😙😘😚 Una publicación compartida de Mariella Sanchez (@mariella_zanetti) el 8 de Dic de 2016 a la(s) 7:20 PST

•Reguetton lento• ❤ #Dances 💪 Una publicación compartida de Mille ode 💘 (@gamille_ode) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 3:26 PST