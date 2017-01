Mario Casas, de Tres metros sobre el cielo, engordó y ahora luce así [VIDEO y FOTOS]

No son pocas las chicas que quedaron impresionadas al ver el cuerpo fornido de Mario Casas en cintas como Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, las cuales tuvieron una gran llegada en el público adolescente peruano.



La actitud de motero sin ley que Mario Casas tenía en el rol de Hache hizo que no pocas féminas suspiraran en las salas de cine. Ahora ellas podrían suspirar, aunque no de la emoción sino de la decepción.



Y es que el guapo Mario Casas ha subido de peso, algo que se nota en algunas fotos que se no pocas de sus fans han compartido en Internet a lo largo de estos días. Pero no hay que desesperarse, ya que esto obedece a una razón profesional y no por amor a la comida.

Cine Mario Casas engordó para un nuevo papel.

Cine Mario Casas ya no luce los 'cuadritos' por los que muchas chicas suspiraron.

Mario Casas participó recientemente en la película Contratiempo, la cual exigió que subiera algunos kilos y dejara en el pasado el abdomen que muchas chicas quisieron tocar.



Hay que mencionar que la nueva apariencia de Mario Casas hace que aparente un poco más de los 30 años que posee, dándole un aire de madurez ruda. Además, esta nueva contextura lo hace ver mucho más fuerte y, hasta cierto punto, violento.



¿Qué opinas? ¿A Mario Casas le cae bien estar más lleno?

