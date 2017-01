Mario Hart arremete nuevamente contra los periodistas: "No necesito a la prensa de espectáculos" [VIDEO]

De regreso. Mario Hart se tomó unos días de vacaciones junto a sus compañeros de Esto Es Guerra y voló hasta Cancún para celebrar el Año Nuevo.

Sin embargo, Mario Hart volvió a tener un desencuentro con la prensa al asegurar en plena conferencia que él no necesita a los periodistas y que si los medios se encontraban ahí era porque la discoteca los había invitado y no él.

Mario Hart: "No, no los necesito. No la necesito (a la prensa de espectáculos)"

​Reportera: "¿No nos necesitas? ¿Entonces qué hacemos acá?"

Mario Hart: "Yo no los he invitado, los ha invitado la discoteca que me ha contratado y como parte del contrato con la discoteca es que también tengo que atender a los medios que vienen".

Ante esto, los reporteros que se encontraban en el lugar se quedaron sorprendidos por lo que dijo Mario Hart. Sin embargo no es la primera vez que el guerrero señala que no necesita a los medios de comunicación.

A partir del minuto 4:37 podemos ver las declaraciones de Mario Hart sobre la prensa.

Durante un evento deportivo, Mario Hart explotó con la prensa de espectáculos que fue a cubrirlo porque aseguró 'no lo tratan' bien. El chico reality mostró una actitud déspota al pedir a los medios de prensa que ya no cubran sus conciertos porque no le suma.

"Preferiría que ya no cubran ningún show mio (...) Preferiría desaparecer de los medios de espectáculos", comentó enérgicamente en ese entonces Mario Hart.

