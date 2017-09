Mario Hart canta en concierto, asistentes se retiran y señoras de limpieza barren [VIDEO]

El concierto de Lima Music Fest se realizó el pasado sábado, reuniendo a toda la gente de Chollywood. Aunque se especuló que Leslie Shaw y Mario Hart cantarían juntos 'Tal para cual', al final cada uno cantó en diferentes momentos del concierto.

Lo cierto es que Leslie Shaw se presentó alrededor de las 7 p.m. como telonera de los artistas internacionales. La rubia entonó sus temas más conocidos e hizo vibrar a los asistentes que ya llenaban el concierto.

Tal para cual 🔥🔥🔥 !!!gracias @anthonyarandab por se mi coreógrafo este show salió espectacular eres lo máximo se vienen muchos más shows !! A seguir dándole duro 💪🏼💆🏼🔥@limamusicfestoficial @sonymusicperu Una publicación compartida de Leslie Shaw (@leslieshaw20) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 8:13 PDT

¿Y Mario Hart? El piloto apareció para cerrar el concierto. El esposo de Korina Rivadeneira habría tomado la decisión de salir al último para no cruzarse con Leslie Shaw. Según contó Brunella Horna, el organizador del evento quiso que el chico reality aparezca antes de su expareja, pero el se negó.

"Los organizadores le dijeron a Mario Hart para que abra el concierto antes de Leslie: 'Tú tienes que abrir el concierto'. Pero el orgullo de él fue tan fuerte que dijo: ¡NO!. Hizo su berrinche porque no quería abrir por nadie a Leslie. Él quería telonear a los internacionales, pero los organizadores dijeron que no. Como no aceptaron, lo pusieron al final", dijo Brunella Horna.

Mario Hart en concierto

Según cronograma, Mario Hart tenía que salir a las 2:10 a.m. Sin embargo, debido a los retrasos durante el evento, el piloto terminó saliendo al escenario a las 4 a.m. Cuando el chico reality apareció, el público ya se retiraba del lugar.

Incluso, los panelistas de 'Espectáculos' comentaron que muchos de los asistentes empezaron a irse cuando el último artista internacional cantaba su última canción y no cuando Mario Hart estaba en el escenario, para no encontrar un tráfico a la salida.

En las imágenes difundidas por 'Espectáculos', se ve el concierto con poca gente. Korina Rivadeneira estuvo animada hasta el final, disfrutando del espectáculo de su esposo Mario Hart. El piloto utilizó sus redes sociales para comentar lo sucedido.

"Sabía el riesgo y lo complicado que iba a ser cerrar este evento con tremendos artistas, pero aún así tuvimos los hue... y lo hicimos!! Lamentablemente los retrasos nos jugaron en contra y salimos pasada las 3 a.m. Estoy muy contento con el show que se hizo. Personalmente creo que ha sido el mejor de estos 2 años en la música. Gracias a mi equipo de siempre por el profesionalismo y todo el trabajo durante la semana en el performance de los bailarines que se lucieron a cargo de Jeremy Iturri . Buscábamos dar a conocer el movimiento urbano nacional y lo hicimos con grandes artistas que se lucieron en el escenario. Estamos para apoyarnos y no tirarnos barro entre nosotros siendo tan poquitos. Seguimos avanzando y sé que pronto llegarán grandes cosas, así lo siento. ¡Gracias a mis amigos, familia, seguidores y por supuesto mi esposa Korina que más parecía ella la que se iba a presentar! ¡Los quiero a todos!", escribió Mario Hart.

Mario Hart y su concierto vacío

