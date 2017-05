Mario Hart encara a Metiche por 'faltoso' [VIDEO]

Mario Hart no tuvo pelos en la lengua y decidió poner en su sitio a Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche, durante una entrevista. El panelista de Cuéntamelo Todo, junto a Santi Lesmes, llegó a la Chutana para cubrir el rally del piloto y Korina Rivadeneira.

¿Qué pasó? Pues resulta que Santi Lesmes estaba entrevistando a Mario Hart por su preparación para el rally y preguntándole por la participación de Korina Rivadeneira cuando Metiche entra en el cuadro para saludar al chico reality.

Al ver esto, Mario Hart le habló claro a Metiche y señaló que le sorprendía su actitud después de haber estado más de quince minutos en el mismo espacio y no acercarse a saludar. Cuando Kurt Villavicencio le preguntó si podía darle la mano para saludarlo, el piloto le dijo que, según él, no había ningún problema.

Mario Hart vs Meticheq

"¿Por qué no podrías darme la mano? Me parecía raro que estés acá hace más de quince minutos y ni siquiera te acerques a saludar. Me parece raro, yo pensé que todo lo que decías en la televisión era parte de tu trabajo pero parece que lo dices de verdad. Siento que vienes con rabo de paja. Ni siquiera te acercas a saludar como siempre lo haz hecho", dijo Mario Hart

Ante esto, Metiche decidió excusarse y comentar que si no se acercó antes era para no incomodar a Korina Rivadeneira, quien supuestamente no tiene un buen concepto de él.

Mario Hart defendió a su esposa y volvió a cuestionar el comportamiento de Metiche, quien en varias oportunidades criticó no solo su matrimonio con Korina Rivadeneira sino también la situación de salida de la venezolana del país.

"Mi esposa creo que comprende el trabajo de todos, lo respeta y como te dije, pensé que todo lo que salía en televisión era parte de tu personaje pero hoy día al ni siquiera acercarte me pareció extraño. Igual no te tengo ningún rencor, ni yo ni ella. Entendemos lo que se tiene que hablar y los comprendemos. No nos afecta en lo más mínimo", respondió Mario Hart.

Metiche aprovechó su presencia en la Chutana para limar asperezas con Korina Rivadeneira. En una entrevista con la venezolana, Kurt Villavicencio aseguró que nunca quiso que la botaran del país pero sí le parecía extraño su matrimonio con Mario Hart. La participante de Esto Es Guerra lloró al escuchar estas palabras tras el complicado momento que está viviendo.

Korina Rivadeneira llora

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.