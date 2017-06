Esto es Guerra: ¿Mario Hart fue el culpable de la derrota de su equipo? Él responde así [VIDEO y FOTOS]

La final de temporada de Esto es Guerra tuvo un ganador y un perdedor, Las Cobras y Los Leones. Muchos seguidores del programa han culpado a Mario Hart, capitán de Los Leones, de ser el causante de la derrota.

En medio de las críticas, Mario Hart utilizó su cuenta de Instagram para defenderse. El piloto publicó un video bastante particular en redes sociales. La grabación empieza con la pregunta "¿Quién perdió todas las finales de Esto es Guerra?".

El video está musicalizado con la canción Soy Yo del grupo Bomba Estéreo, sí, la que usan en el comercial de Movistar. La canción esta acompañada de imágenes de Mario Hart bailando en el reality Combate.

"¿Ya que queda? Solo tratar de tomarlo de la mejor manera. No en TODO te puede ir bien. Algunas cosas bien, algunas mas o menos, y otras... como a mí en EEG. ¿Si habrán mas revanchas?... no lo sé! Lo importante es siempre intentarlo y aprender de TODO", escribió Mario Hart en Instagram. El video tiene más de 12.920 reproducciones.



Mario Hart le agradece a sus seguidores en el mensaje de Instagram. "Como siempre seguiré fuerte en lo que sea que venga, con Dios, mi familia, mis amigos, mi team, con mis lovers, con mis haters. Sin todos ellos no sería lo que soy. Gracias por todo", escribe el piloto.



El piloto también despotrica contra sus haters. "Sigo parado, viviendo y seguro que lograré muchísimas cosas mas. Si te aburriste de mí, mejor trata de disfrutar conmigo lo que viene. Esto recién comienza.... ✌✌ Pd: mi esposa es mi familia (haters sonsos)", indica Mario Hart.