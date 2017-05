Mario Hart: Mira el antes y después del piloto, chico reality y ahora cantante de reggaetón [FOTOS]

Pocos recordarán cómo Mario Hart saltó a la fama y a ser el blanco de la prensa de espectáculos. El piloto inició su carrera en televisión luego de tener un romance con la actriz Nataniel Sánchez y gracias a Magaly Medina, quien le dio la oportunidad de ser parte de un reality en ATV junto a Roberto Martínez.



Desde ese momento, la carrera de Mario Hart fue en ascenso, ya que logró ingresar a 'Combate' donde no solo logró incrementar su fama entre los más jóvenes, sino también comenzó a ganar carreras y a hacerse de un nombre dentro del automovilismo peruano.



Mario Hart se convirtió en la pieza clave de 'Combate' por varios años, pero lo dejó todo para irse a la competencia: 'Esto es Guerra' junto a otros personajes como: Alejandra Baigorria, Miguel Arce y Michelle Soifer.

En sus inicios Mario Hart no tenía asesor de imagen, mucho menos estilistas a su alrededor ni marcas que lo auspiciaban, por ello se le puede ver con el cabello largo, más delgado y con ropa que cualquier joven puede comprar en las tiendas más populares de Lima.



La fama le dio más prestigio a Mario Hart, quien a pesar de irle bien en los negocios: puso una academia de manejo, marca de ropa, línea de ropa y lentes; no pudo evitar estar en medio de una ruptura mediática con su expareja Alejandra Baigorria.



Durante los primeros meses de rompimiento, Mario Hart y Alejandra Baigorria desataron una verdadera guerra, al punto que el piloto la llamó loca y la rubia lo tildó de malagradecido.



Ya soltero, Mario Hart no pudo evitar hacer de las suyas, como salir con rubias como Andrea Ferreyros, Claudia Ramírez, Xoana González, entre otra larga lista de conquistas.

Hasta que a su vida llegó Leslie Shaw. Mario Hart se 'plantó' con la rubia por un año, pero todo terminó luego que el ahora cantante de reggaeton decididera sacar los 'pies del plato' con Olinda Castañeda, quien lo terminó echando a través de un audio que se filtró en los programas de espectáculos.



Mario Hart intentó sacar adelante su relación con Leslie Shaw, pero nuevamente sucumbió a los placeres de la carne cuando un ampay terminó con destruir cualquier posibilidad de retorno con la rubia cantante.



En este ampay Mario Hart lanza 'maicito' a la que hoy se convertiría en el amor de su vida: Korina Rivadeneira. La venezolana logró lo que ni Alejandra Baigorria y Leslie Shaw no pudieron: casarse con el chico reality, empresario, piloto y cantante.

CANTANTE DE REGGAETON



Mario Hart probó suerte con la música y aunque jamás imaginó dedicarse a este rubro, su canción 'Yo no fui' fue una de las más escuchadas en las radios y discotecas de Lima y el Perú.



En esta nueva etapa a Mario Hart, al parecer se le subió la fama a la cabeza, ya que lejos de mostrarse más sencillo empezó a enfrentarse a personajes como 'Peluchín' y a la prensa de espectáculos a quienes dijo "no necesitarlos" y pidió que no vayan a cubrir sus shows porque no "yo nos los invito".



MATRIMONIO DE ESCÁNDALO



Mario Hart no puede estar alejado del escándalo y su matrimonio con Korina Rivadeneira en Huaral generó una ola de críticas en redes sociales y enfrentamientos con varios personajes del espectáculo como Jazmín Pinedo, Peluchín, y todos aquellos que hablaban de su enlace con la venezolana.



Incluso, Mario Hart se atrevió a hacerle el pare al ministro Carlos Basombrío y le pidió que deje de hablar de su matrimonio y que se preocupe por solucionar los problemas del país.