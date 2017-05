La producción de Esto Es Guerra sorprendió este lunes 15 de mayo con la decisión de suspender a Mario Hart indefinidamente. Según informó María Pía Copello al inicio del programa, el chico reality infringió una de las normas básicas.

"No se sabe cuándo se terminará la suspensión. Por lo tanto, la capitanía lo tendrá Patricio Parodi hasta que regrese Mario", comentó María Pía Copello tras dar la noticia a todos los participantes de Esto Es Guerra.

Al parecer, Mario Hart fue suspendido por brindar declaraciones a otros medios de prensa durante su rally en la Chutana. Recordemos que varios medios fueron a cubrir la carrera pero el programa Cuéntamelo Todo logró una conversación con el piloto sobre otros temas.

Esto es Guerra

En su encuentro con Santi Lesmes y Kurt Villavicencio, ex Metiche, Mario Hart le llamó la atención por no acercarse a saludar pese a que estaban en el mismo lugar por más de 15 minutos. Fue ahí que el participante de Esto Es Guerra dejó de hablar de la carrera y comentó sobre otros temas con el panelista de Cuéntamelo Todo.

"Mi esposa creo que comprende el trabajo de todos, lo respeta y como te dije, pensé que todo lo que salía en televisión era parte de tu personaje pero hoy día al ni siquiera acercarte me pareció extraño. Igual no te tengo ningún rencor, ni yo ni ella. Entendemos lo que se tiene que hablar y los comprendemos. No nos afecta en lo más mínimo", dijo Mario Hart.

Esta conversación habría puesto en aprietos a Mario Hart con la producción de Esto Es Guerra. Como se sabe, ninguno de los participantes del reality puede declara a otros medios y por esta razón, el piloto no habría aparecido en el programa.

Mario Hart vs Meticheq

