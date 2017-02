Mario Hart: Flavia Laos dijo esto sobre supuesto ampay con guerrero [VIDEO]

Flavia Laos rompió su silencio y decidió hablar sobre las imágenes en donde aparece junto a Mario Hart en una fiesta. La actriz de 'Ven Baila Quinceañera' envió un tuit directo al programa 'Espectáculos' para dar su versión de los hechos.

Recordemos que en las imágenes que difundió el programa 'Amor de Verano', se ve como Mario Hart llega a una discoteca y se encuentra con Flavia Laos. La confianza entre ambos es tan evidente que incluso la actriz de 'Ven, baila, quinceañera' le quita el gorro al guerrero para ponérselo y lucirlo en el evento.

Ante esto, Flavia Laos utilizó su cuenta Twitter y declaró que no permitirá que levanten falsos testimonios sobre lo que pasó en la fiesta en donde fue vista con Mario Hart.

"Pensaba no comentar porque me parecía que no tenía importancia pero esto ya pasó los límites. No tuve nada con Mario Hart. Solo bailábamos como se ve en el video pero de ahí a que digan que me lo chapé y levanten falsos testimonios eso no lo puedo permitir. So quiero aclarar para que todos sepan que eso jamás pasó", comentó Flavia Laos en Twitter.

La protagonista de 'Ven Baila Quinceañera estuvo en la Pretemporada de Verano de 'Esto Es Guerra'. No era la primera vez que Flavia Laos participaba en un reality. La actriz estuvo en 'Reto de Campeones' junto a Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez.

