Mario Hart habló de imágenes con Melissa Loza y amenaza con esto [VIDEO]

Después que la Revista Magaly TeVe difundiera unas imágenes en donde se ve a Melissa Loza subirse al auto de Mario Hart tras una juerga en el sur, el propio guerrero decidió contar su versión de los hechos y explicar la situación en la que se dio todo el pasado fin de semana.

En conversación con el programa 'En Boca de Todos', Mario Hart señaló que solo llevó hasta Lima a Melissa Loza, pues ambos viven cerca y que no sucedió nada más entre ellos.

"La jalé a Melissa de regreso del sur hacia Lima. Definitivamente salimos de carros diferentes porque no estábamos saliendo juntos para regresar y a la hora que estábamos yendo hacia la carretera es que la veo con un amigo que también conozco en un taxi y le pregunto '¿a dónde van?¿A Lima? Sí. Si quieres te jalo' y eso fue todo", declaró Mario Hart sobre las fotografías expuestas por la publicación.

Pero no todo quedó ahí. Mario Hart dejó entrever que podría tomar otro tipo de medidas contra la revista Magaly TeVe porque sí le molesta que dejen entrever que algo podría estar pasando entre él y Melissa Loza.

"Me incomoda. Claro que sí. Meli es una chica soltera, tal vez me provoca tomar otro tipo de acciones. No es justo que todo el tiempo estén hablando o inventando, dejando entrever cosas, especulando y tanta idiotez que hablan", puntualizó Mario Hart.

Mientras tanto, Melissa Loza también habló sobre las imágenes difundidas y señaló que ella es una chica soltera que no le debe explicaciones a nadie pero detalló que Mario Hart solo la llevó hasta Lima porque ambos iban en el camino.

