Mario Hart: Xoana González le hace escena de celos a su esposo, pero le recuerdan "noche loca" con piloto [VIDEO y FOTOS]

Xoana González incendió Instagram. La modelo amenazó a su esposo Rodrigo Valle, en la mencionada red social, porque el fisicoculturista le dio like a las fotos de otras chicas. El hecho generó que un usuario le recordará que mientras ella salía con el deportista pasó "noche loca" con el chico reality Mario Hart.



La amenaza. Xoana González publicó una foto de una noticia en Instagram, en la imagen se lee que una mujer enloqueció de celos y le destruyó el auto a su esposo. La argentina acompañó su publicación del siguiente texto: "¿Ves lo que se siente cuando le das like a la foto de la otra, Rodrigo Valle, pero bueno ya ves lo que te puede llegar a pasar. O sea no tenes auto acá así que te cortaría los hu*v*s y me haría un omelet".



El recordatorio. La publicación recibió más de 2.000 likes y cientos de comentarios. Un usuario le dijo a Xoana González que le parecía exagerado comportarse así por un like y le recordó que tuvo aventura con Mario Hart.



La respuesta. Xoana González le hizo captura a este comentario y escribió: "Cuando te recuerdan tu pasado de candy ... Me llegue a autoconvencer que lo hice por salvar lo nuestro. O sea en mi matrimonio no es democracia, esto es la tiranía : la jefa pone las reglas y el hombre tiene la última palabra: " si mi amor "". El escrito de la argentina recibió 654 me gusta y generó una discusión bastante particular.



Los fans de Xoana González se dividieron entre los sorprendidos porque no recordaban que la argentina paso una noche loca con Mario Hart y los que la juzgan por su actuar. La modelo zanjó la discusión con estas palabras: "Nosotros nos vivimos haciendo jodas ... el sabe que lo amo y yo se que me ama", indico.

Perra endemoniada nivel Dios ! Destroza el auto del infiel, me parece mal delante de los hijos pero salvo ese detalle yo haría lo mismo ... ves lo q se siente cuando le das like a La foto de la otra ? @rodrigovalle_ifbbpro bueno ya ves lo q te puede llegar a pasar! Ósea no tenes auto acá así q te cortaría los huevos y me haría un omelet aunque no sé si... tengo q consultar si es vegano comer huevo humano? Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 10:39 PDT

Cuando te recuerdan tu pasado de candy 😂 ... me llegue a autoconvencer q lo hice por salvar lo nuestro !!! Ósea en mi matrimonio no es democracia, esto es la tiranía : la jefa pone las reglas y el hombre tiene la última palabra: " si mi amor " sino lean la columna del lunes del Trome está el link en mi biografía donde está especificado las reglas de convivencia para un matrimonio feliz 😎😂 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:05 PDT

