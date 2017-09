¡Ni lo conoce! Mario Hart, fiel a su estilo, nos quiere hacer creer que es amigazo de J Balvin. Sin embargo, un video mostrado en Espectáculos de Latina muestra que el colombiano piensa que Mario es un fan más de su música y ni le habla.

Como sabemos, J Balvin y Mario Hart se presentaron en el Lima Music Fest. Como era de esperarse, el cantante colombiano hizo vibrar al público y armó la juerga en el concierto. Por el otro lado, cuando salió Mario, todo el mundo comenzó a retirarse del lugar y ni las señoras de limpieza querían escucharlo.

"Los organizadores le dijeron a Mario Hart para que abra el concierto antes de Leslie: 'Tú tienes que abrir el concierto'. Pero el orgullo de él fue tan fuerte que dijo: ¡NO!. Hizo su berrinche porque no quería abrir por nadie a Leslie. Él quería telonear a los internacionales, pero los organizadores dijeron que no. Como no aceptaron, lo pusieron al final", dijo Brunella Horna.

Antes de presentarse, estuvo rondando el backstage junto a su esposa, Korina Rivadeneira. Justo cuando J Balvin iba a salir al escenario. La parejita lo interceptó y le pidió tomarse unas fotos y grabar un video.

😻😻😻😻😻 @jbalvin #Repost @korinarivadeneiravzla with @repostapp ・・・ #concierto #lima #peru Una publicación compartida de Alma Libre 👸💙🍃 (FAN PAGE) (@korinarivadeneiraof) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 8:44 PDT

Con humildad y respeto por sus seguidores, J Balvin posó junto a Korina Rivadeneira y Mario Hart, como si fueran unos fans más. Lo gracioso pasó cuando el piloto subió la foto a su Instagram y colocó en la descripción "Con el causa J Balvin".

Con el causa!! @jbalvin ☇☇🔥🔥 Una publicación compartida de MARIO HART (@mariohart) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 10:45 PDT

Sin embargo, un video mostrado en Espectáculos de Latina muestra claramente como J Balvin solo acepta la foto para complacer a un par de "fans" que habían esperado por él. No para posar junto a su buen amigo Mario Hart. Es más, debido a la manera en la que se retira del lugar, se puede asumir que J Balvin no sabe ni quien es Mario Hart.

Así es como Mario Hart quiso hacerse el bancancito pero, otra vez, la verdad salió a la luz y lo dejó en ridículo. Ahora, todos sabemos que él es otro admirador del cantante colombiano J Balvin y no tienen ninguna relación especial con él.

