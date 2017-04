Mario Hart y Korina Rivadeneira: Así vivieron su primera semana de casados [VIDEO y FOTOS]

Mario Hart y Korina Rivadeneira sorprendieron a más de uno con el repentino matrimonio que se celebró el viernes 21 de abril en Huaral. La pareja de chicos reality viajó junto a sus testigos y familiares más cercanos al norte chico para casarse.

Sin embargo, esta unión se vio opacada por una serie de especulaciones y rumores sobre la rapidez del matrimonio y algunas irregularidades que encontró la municipalidad de Huaral en la documentación que presentaron Mario Hart y Korina Rivadeneira.

A continuación, hacemos un repaso por la primera semana como flamantes esposos de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

VIERNES 21 DE ABRIL

Trome informó en exclusiva que Mario Hart y Korina Rivadeneira se habían casado. A las 12:30 pm, la pareja de chicos reality se dieron el sí ante María Gonzáles Matos, subgerente de Registro Civil de la Municipalidad de Huaral, ciudad donde supuestamente vive la modelo venezolana.



Amor Amor Amor publicó el edicto matrimonial de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Sin embargo, el programa de espectáculos desconocía que la pareja ya se había casado.

Mario Hart y Korina Rivadeneira matrimonio

SÁBADO 22 DE ABRIL

Mario Hart y Korina Rivadeneira realizaron una boda simbólica para celebrar junto a sus amigos y familiares en una residencia en La Encantada. La venezolana lució un vestido blanco con abertura en la pierna y un tocado de flores naturales. El piloto usó un traje azul con una corbata negra y camisa blanca.

Mario Hart no dudó en hacerle un sexy striptease a Korina Rivadeneira ante la mirada atónita de los invitados. Cuando la veneca lanzó el bouquet, la novia de Eyal Berkover se lo llevó.

Entre los invitados de Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron las productoras de Esto Es Guerra y Combate: Marisol Croussillat y Mariana Ramírez del Villar. Además, asistieron Paloma Fiuza, Mario Irivarren, Ivana Yturbe, Ignacio Baladán, Zumba, Macarena Vélez, Luciana Fuster, Hugo García, Mafer Neyra, Patricio Parodi, Flavia Laos, entre otros.

Mario Hart le hizo striptease a Korina Rivadeneira

DOMINGO 23 DE ABRIL

Después de la ceremonia simbólica junto a sus amigos y familiares, Mario Hart viajó alrededor de las 2 de la madrugada fuera del país, dejando a su nueva esposa Korina Rivadeneira sin luna de miel y sin noche de bodas. El chico reality explicó que ya tenía un compromiso pendiente en Guatemala pues debía grabar un videoclip.

LUNES 24 DE ABRIL

Al empezar la semana, el programa Cuéntamelo Todo informó que la alcaldesa de Huaral, Aurora Kobayashi ordenó una investigación al matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart tras observarse que la venezolana colocó en el edicto matrimonial que su domicilio era Calle La Huaquilla 375, Huaral

Eso no fue todo. La alcaldesa también decidió quitarle la confianza a María Gonzáles Matos, la subgerente de Registro Civil, tras haber casado a Mario Hart y Korina Rivadeneira. Lo que se reveló fue que la funcionaria había inutilizado el acta matrimonial de la pareja y además había pedido descanso médico después de casarlos.

Ese mismo día se reveló que María Gonzáles Matos había sido la misma funcionaria que había casado a Paloma Fiuza con Jenko del Río hace algunos años. Incluso, la dirección que consignó Korina Rivadeneira en el edicto matrimonial era la misma que colocó Greysi Ulloa para casarse con Ítalo Villaseca.

Mario Hart: Ordenan investigación al matrimonio

MARTES 25 DE ABRIL

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron como esposos en Esto Es Guerra. La venezolana lloró al hablar de su papá, quien no pudo acompañarla en un momento tan importante.

"Yo lo amo mucho y me dio mucho dolor que no haya estado en ese momento, pero yo sé que cuando me case por la Iglesia, él va a estar definitivamente", señaló Korina Rivadeneira en Esto es Guerra.

Pero eso no fue todo. Para este día, ya se empezaba a especular sobre la rapidez del matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Muchos señalaban que si la venezolana había decidido casarse, cuando hace menos de un mes se negaba a la idea del matrimonio, era por su situación migratoria en el Perú.

Mario Hart y Korina Rivadeneira aparecieron como esposos en 'Esto es Guerra'.

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL

Trome informó que Korina Rivadeneira no podía ser expulsada del país porque había solicitado condición de 'refugiada' en el país y que ya contaba con un carnet que aseguraba su permanencia hasta junio del presente año.

“La policía de Extranjería no puede cumplir con la resolución de Migraciones (que ordenó su expulsión inmediata el pasado 28 de febrero) porque Korina Rivadeneira tiene un carné de solicitante de refugio, eso impide que la saquen del país. Aquí, hay que esperar que Cancillería resuelva sobre ese aspecto, aunque sabemos que en primera instancia se ha comentado que no procede, pero hay que esperar el pronunciamiento oficial”, dijo nuestra fuente.

Pero eso no fue todo. Mario Hart y Korina Rivadeneira decidieron aparecer en el noticiero Primera Edición de América Televisión para aclarar todas las dudas entorno a su matrimonio, por qué eligieron Huaral para casarse, si se casaron por papeles o por amor, así como la situación migratoria de la venezolana.

Korina Rivadeneira le pide a PPK que vea su caso

Lo que más llamó la atención de todos los televidentes fue el pedido de Korina Rivadeneira a PPK para que se tome cinco minutos y revise su caso.

En el programa En Boca de Todos, Korina Rivadeneira se quebró en pleno espacio en vivo. La venezolana juró que amaba a Mario Hart y que si decidió casarse fue por todo el amor que sentía hacia él.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío decidió referirse al caso de Korina Rivadeneira durante una conferencia de prensa de la PCM. Una reportera de TV Perú formuló la pregunta sobre la situación migratoria de la venezolana y esto fue lo que dijo:

"La señora estaba incumpliendo una normativa migratoria y en función a eso la Dirección de Migraciones había pedido su expulsión, hecho que por situaciones irregulares demoró demasiado en Extranjería. El coronel a cargo de esa dirección fue cambiado. En ese ínterin se ha producido un matrimonio que, todo parece indicar, no reúne los requisitos de la formalidad legal. Si eso llega a documentar, Migraciones continuará haciendo el trabajo que había iniciado en la primera etapa bajo el principio de que la ley se cumple para todos", declaró Carlos Basombrío sobre el caso de Korina Rivadeneira.

Carlos Basombrío sobre Korina Rivadeneira

JUEVES 27 DE ABRIL

Día clave. La municipalidad de Huaral citó a una conferencia de prensa para dar a conocer si es que se habían encontrado o no irregularidades en el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart. La alcaldesa de Huaral Aurora Kobayashi dejó que el secretario general del municipio lea todo el informe en donde se concluyó en que sí se encontraron irregularidades.

Según el informe, el folio de Mario Hart y Korina Rivadeneira tenía hasta 6 irregularidades. La municipalidad de Huaral decidió enviar toda la documentación a la Procuraduría de la provincia para iniciar una investigación y se decida si se envía al Ministerio Público.

Entre las irregularidades que se encontraron figuran: la solicitud por Mario Hart y Korina Rivadeneira que permite establecer la fecha de inicio de los trámites estaba sin firmar, la partida de nacimiento de la venezolana sin contar con el visado del cónsul del embajador de Perú en Venezuela, el edicto matrimonial se expidió el 12 de abril y se publicó el 21 de abril, varios documentos fueron presentados después de la fecha, la dirección presentada por la chica reality y no haber avisado a la Municipalidad de Surco donde reside el piloto.

Irregularidades en matrimonio Mario Hart y Korina Rivadeneira

VIERNES 28 DE ABRIL

Mario Hart y Korina Rivadeneira viajaron a Huaral a tempranas horas de la mañana tras el informe que emitió la Municipalidad de Huaral en el que menciona que existieron irregularidades en la unión civil.

El abogado de Mario Hart y Korina Rivadeneira señaló que la municipalidad de Huaral nunca les notificó los resultados del informe que se leyó un día antes en conferencia de prensa.



"Estamos siento notificados por la televisión", dijo el abogado de Mario Hart y Korina Rivadeneira luego de que se enteraran ayer de que su matrimonio presentaba irregularidades. "La investigación de la Municipalidad es nula", agregó.

Mario Hart y Korina Rivadeneira en Huaral

