Mario Hart: Si Korina Rivadeneira, es deportada, me voy con ella [VIDEO]

Pese a todos los problemas en los que se involucró al casarse con la venezolana Korina Rivadeneira, el piloto Mario Hart asegura que lo volvería a hacer ‘una y mil veces’ y, si es deportada, se iría con su esposa.



“Una y mil veces más me casaría con ella, porque a pesar de todo lo difícil que fue, no me arrepiento de tenerla como esposa, de poder seguir compartiendo con ella, de tenerla a mi lado todas las mañanas”, dijo el Mario Hart.



También afirmó que si su pareja es expulsada del país, tomaría la decisión de irse con ella.



“Tomaría la decisión de irme con ella donde tengamos que irnos. No estaría feliz estando en un lado y mi esposa en otro. Korina es una chica que no le hizo daño a nadie, y no me parece justo que le esté sucediendo todo esto. Yo decidí estar a su lado, yo decidí ser el aporte que ella necesita acá”, respondió Mario Hart.



Asimismo, aseguró que los problemas en el primer mes hizo que la relación se hiciera fuerte y que de ahora en adelante, ya nada les dañará.



“Ha sido un mes muy difícil, pero creo que todo esto lo vamos a superar y toda esa gente que quería o pretendía separarnos están logrando todo lo contrario. Si hemos logrado sobrevivir a todo, lo que venga más adelante ya no nos va a dañar. Lo que sí me duele es la maldad, la cizaña”, aseguró Mario Hart.

