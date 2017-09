Mario Hart pone esta cara cuando Beto Ortiz le dice que tiene muchos haters en redes sociales [VIDEO]

Mario Hart se presentó en el programa 'Beto A Saber' para hablar sobre la situación de Korina Rivadeneira tras estar en la clandestinidad más de dos meses. El piloto fue entrevistado por Beto Ortiz sobre varios temas sobre su esposa, incluyendo la participación de su padre, Mario Hart Potestá, con el Superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla.

El periodista Beto Ortiz le preguntó a Mario Hart si su padre habló con el Superintendente por pedido suyo o porque quiso ayudar al piloto. El chico reality dijo que él no sabía nada de la conversación ambos mantuvieron.

"Me contó las comunicaciones que había tenido con él (Eduardo Sevilla) y entiendo rápidamente que todo lo que mostró el Superintendente estaba sacado de contexto. No era lo que en realidad como se mostró. Estos textos se dieron en un ámbito de excompañeros de promoción. No de una autoridad a un x. En ningún momento le pedí ayuda", dijo Mario Hart.

Sin embargo, en un momento de la entrevista, Beto Ortiz le comentó a Mario Hart que tenía muchos haters en redes sociales, personas que odian al piloto a su pareja Korina Rivadeneira. Este comentario tomó por sorpresa al piloto.

Mario Hart en Beto A Saber

"Mucha gente, no solamente haters -que tienes muchos-, odiadores en redes sociales, sino también...", dijo Beto Ortiz. El periodista fue interrumpido por Mario Hart, quien mostró extrañeza en su rostro.

"Tengo muchos seguidores también que son muy fuertes y..." dijo Mario Hart. Beto Ortiz interrumpió al piloto para aclarar que se refería a que las personas, simpatizantes o no de la pareja, le pedían hacerle una pregunta al chico reality. "Sí, pero me refería a gente que está curiosa por la situación de Korina".

Al finalizar la entrevista, Beto Ortiz le recomendó a Mario Hart que, mientras dure el proceso migratorio que aún tiene en marcha Korina Rivadeneira, no entre a redes sociales. "Recomiéndale que no entre a Twitter. Porque todo el mundo insulta a ti, a ella, a mí y hasta a mi quinta generación. No sé por qué pasa esto cada vez que hablamos del tema".

El Poder Judicial anuló la resolución de la expulsión de Korina Rivadeneira. Por eso, la venezolana salió de la clandestinidad tras estar 2 meses y 22 días. El primer evento al que asistió fue al concierto de Mario Hart en el Music Lima Fest.

