Mario Hart y Korina Rivadeneira: Así reaccionó Leslie Shaw al preguntarle por presunto embarazo de 'veneca' [VIDEO]

Leslie Shaw volvió a aparecer ante cámaras y aunque disimuló, no pudo evadirse de las preguntas que 'Peluchín' y Gigi Mitre le hicieron sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira, especialmente sobre los rumores de que la venezolana estaría esperando un bebé del 'Chato'.

Un tanto desconcertada, Leslie Shaw trató de no lanzar alguna opinión sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira: "No. Recién ayer que estaba con un folder de una clínica, pero a una clínica puedes hacerte un montón de análisis, qué sabré yo".

Pese a ello, los conductores de 'Amor, amor, amor' insistieron en sacarle alguna opinión a Leslie Shaw, quien se puso más nerviosa: "No, de verdad que yo no tengo muchos amigos en televisión, ni en realities, ni amigos en común", fue su extraña respuesta.

"Yo recién en llegado de viaje, recién he visto a la chica que me hace las uñas, ami maquilladora. No me he visto con mucha gente que comente ese tema... yo me he enterado lo mismo que ustedes, que hay especulaciones, pero que sea alguna amiga cercana que diga que es verdad pues no", añadió Leslie Shaw notoriamente incómoda por el tema Mario Hart y Korina Rivadeneira.