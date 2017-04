Mario Hart y Korina Rivadeneira: "Es muy probable que se anule ese matrimonio", dice Magaly Medina [VIDEO]

El matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue siendo uno de los temas más comentados. Este viernes, Magaly Medina habló sobre el inesperado enlace entre el piloto y la modelo venezolana (ya lo había hecho antes), luego que se conociera que presenta una serie de irregularidades.



Magaly Medina aseguró que Mario Hart y Korina Rivadeneira no tomaron en serio su matrimonio, pues no siguieron los requisitos que cualquier mortal debe seguir si se quiere casar en nuestro país.



"Esta pareja no tomó el matrimonio con seriedad porque cuando uno decide dar ese paso tan importante en nuestras vidas tiene que hacerlo con todas las de la ley, y si una municipalidad te pide ciertos requisitos tienes que cumplirlos no saltarte la norma, saltarte la ley, y ver si acá lo hago fácil y no me piden mi partida", indicó Medina.



Asimismo, Medina recalcó que Korina Rivadeneira vive en nuestro país desde hace muchos años y que ni siquiera tiene carné de extranjería. 'La Urraca' responsabilizó a Migraciones por no exigirle a la venezolana que regularice sus situación en nuestro país.



"Una persona que vive en este país muchos años, Korina Rivadeneira dice que vive en este país desde los 17, tiene 25 y que no tenga carné de extranjería es de locos (...) no hacerse responsable de su situación en un país donde además tenía shows, se presentaba en televisión era una persona mediática, ahí también un jalón de orejas a Migraciones por no haberse percatado antes que ella estaba en faltas", agregó Medina.



Medina cree que el matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart será anulado debido a las irregularidades que presenta.



"Ese matrimonio por lo que vemos pasa al poder judicial pero ahí con estas series de anormalidades que hay es muy probable que se anule el matrimonio, bueno si se aman van y se casan en otro lado o no?", finalizó.