Mario Hart arremete contra Migraciones: "El daño es irreparable e injusto"

El guerrero Mario Hart utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, por supuestamente haber generado un daño irreparable en Korina Rivadeneira al ordenar su deportación.

Mario Hart considera que es una 'cortina de humo' lo que hacen con su esposa Korina Rivadeneira y retó al Superintendente para que muestre las pruebas de la falsificación de documentos.

"¿Qué hace la prensa hablando todos los días de Korina? ¿Por qué no buscan a este señor para que aclare cual es la documentación falsa? ¿Por qué no llenan los periódicos con su imagen en lugar de perturbar a una chica que su único pecado fue trabajar para salir adelante en un país que no es el suyo? Por qué hasta ahora no se preguntan donde esta la investigación? Que muestre el resultado de su sanción. Sr. Sevilla el daño que usted está creando es irreparable e injusto", escribió Mario Hart.

Más temprano, el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, denunció un intento de extorsión de parte de Mario Hart Potestá, padre del piloto Mario Hart y suegro de Korina Rivadeneira. Su objetivo era anular la resolución que ordena la salida del país de la venezolana.