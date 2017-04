'Mario Hart' y 'Korina Rivadeneira' tuvieron divertida boda en programa de La Chola Chabuca [VIDEO y FOTOS]

'El Reventonazo de la Chola' realizó una divertida parodia de la boda del año de Mario Bart (Manolo Rojas) y Klorina Rivadeneira (Kike Suero). Fiel a su estilo, los cómicos recrearon cada momento de la particular celebración.



A laboda de ensueño de la pareja compuesta por 'Mario Hart' y 'Korina Rivadeneira' se hicieron presentes los amigos de los novios: Paloma (José María Barraza), Michelle Soifer (Nabito), Rosangela (Percy Diestra) y Zumba (Flautin).



"Esto es amor, me he casado por amor, ella sabe que me muero por ella", comentó Mario Bart mientras que Klorina agregó, "Me siento feliz de estar con el hombre que amo".



Reventonazo: boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Por su parte, la Chola Chabuca dejó en claro que está parodia no se realizó con la finalidad de faltar el respeto, o burlarse del mal momento que atraviesa Korina Rivadeneira.



"Todos lo medios la critican pero yo no haré eso. Quiero brindarle todo mi apoyo a Korina, que siga adelante. Está es solo una parodia, una broma. El amor siempre triunfará en la guerra", comentó la Chola Chabuca.

La atención mediática se encuentra puesta en la situación legal de Korina Rivadeneira en el Perú. Ella ha solicitado la calidad de refugiada para permanecer en el país y no alejarse de su ahora esposo Mario Hart.