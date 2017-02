Mario Hart: Korina Rivadeneira respondió así por nueva 'salidita' con el piloto

La modelo Korina Rivadeneira prefirió no confirmar ni negar si retomó sus ‘saliditas’ con Mario Hart, después del ‘ampay’ que les hicieron en el cine cuando ya habían quedado como amigos.

“La salida al cine fue algo espontáneo... No sé, a veces pasan cosas y ya. No pasa nada, por Dios. Si salimos, salimos; y si no salimos, no salimos y ya está. No hay que hacer tanto drama”, refirió Korina Rivadeneira.

Por su parte, Mario Hart contó que pasó un lindo momento con la modelo en su departamento la tarde del miércoles.

“¿Qué comimos? Pollito a la brasa. ¿Qué película vimos en el cine? ‘Aliados’, estuvo bacán, chévere, muy buena”, señaló entre risas Mario Hart.

A su vez, Mario Hart se pronunció sobre las críticas que recibió en las redes sociales, luego de elegir a Korina Rivadeneira como la primera participante del equipo de ‘Los leones’, ocasionando que Nicola Porcella elija a Patricio Parodi para ‘Las cobras’.

“Ya está, ya pasó. Asumo totalmente la responsabilidad. Estoy en falta con Patricio, es lo que me preocupa y estoy un poco incómodo. Si alguien tiene que dar la cara ante esto soy yo, así que lo asumiré. ¿Si me ganó el corazón al elegir a Korina? Puede ser, hay ocasiones en las que a veces manda el corazón, antes que la razón. Me dejé llevar y ya está, no quiero dar más vueltas al asunto”, precisó Mario Hart.