Mario Hart quiere tener una familia con Korina Rivadeneira [VIDEO]

Mario Hart reveló, en el programa ‘La Noche’ que conduce Giovana Valcárcel en ‘Onda cero’, que no vive con su esposa Korina Rivadeneira y está ‘plantado’.



“Korina Rivadeneira ahora está más tranquila. Trata de no ver televisión para no envenenarse. No vivimos juntos, estamos separados esperando que todo se solucione. La extraño, pero ella sabe que la amo y que me enamoré no solo de su belleza, sino de su noble corazón”, detalló Mario Hart.



En otro momento de la charla, Mario Hart aseguró que se iría del país si Korina Rivadeneira es expulsada.



"Me gustaría tener a mi familia aquí, pero si no se puede, me iría con ella”, afirmó Mario Hart. También contó que su comunicación es nula con Leslie Shaw y que no habla de sus ex porque son el ‘pasado’, pues está ‘plantado’.

