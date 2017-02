Mario Hart y Korina Rivadeneira retoman saliditas pero guerrero reacciona así ante las cámaras [VIDEO]

Mario Hart y Korina Rivadeneira retomaron saliditas. El piloto y la venezolana fueron captados por las cámaras del programa 'Cuéntamelo Todo' saliendo del cine ubicado en el Jockey Plaza aproximadamente a las 11 de la noche.

Sin embargo, cuando las cámaras del programa 'Cuéntamelo Todo' se acercaron a ellos, Korina Rivadeneira no mencionó ni una sola palabra y solo atinó a caminar acompañada de una amiga.

Quien sí se animó a hablar fue Mario Hart pero su reacción no fue la mejor. El guerrero comentó que estaba haciendo su vida y no estaba en un set de televisión y que por eso no tenía por qué responder.

"No estoy en un set, no estoy en un canal. Estoy haciendo mi vida y esto que haces me parece súper incómodo. Así no es la vida de los que trabajan en televisión. La vida de los que trabajan en televisión es estar en un set, en un programa. Estoy haciendo mi vida privada y lo que ustedes están haciendo es invadir", comentó Mario Hart.

El guerrero y Korina Rivadeneira habían comentado hace algunos días que se encontraban distanciados y que habían puesto en pausa sus salidas. Sin embargo, al parecer eso no duró mucho pese a los últimos 'ampays' que protagonizó el guerrero.

Mario Hart fue captado junto a Flavia Laos en una fiesta a la que ambos asistieron. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado al respecto.

