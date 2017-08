Mario Hart asegura que sufre por separación de Korina Rivadeneira

El cantante Mario Hart, quien participará en el ‘Lima Music Fest’, indicó que no pasa por un buen momento, pues su esposa Korina Rivadeneira se encuentra en la clandestinidad y no disfrutan de su matrimonio.

¿Están pasando un buen momento?



Definitivamente no es mi mejor momento, porque no podemos estar juntos ni disfrutar de nuestra relación. Espero que siempre me apoye.



¿Korina se quedará en Perú?



Dios quiera que se quede y que pronto pueda hacer su vida normal, como se merece.

Falta poco para el fallo judicial, ¿están optimistas?



Sí, estamos optimistas.



¿Es verdad que está embarazada?



Eso es totalmente falso.

¿Te gustaría ser padre?



Hace tiempo, claro que sí. Pero será en el momento indicado.



Sea cual sea el fallo, ¿Korina se pondrá a derecho?



No es la última instancia, los abogados tienen una serie de acciones en proceso.



Si Korina se va, ¿te vas con ella?



Espero que no sea el caso, porque tengo derecho a tener una familia aquí.