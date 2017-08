Mario Hart se presentó en Esto Es Guerra y Krayg Peña decidió hacer esto [VIDEO]

Mario Hart regresó a Esto Es Guerra. El piloto llegó para hacer una presentación de su hit 'Aquí se queda', canción que recientemente estrenó su videoclip. Pese a que su esposa Korina Rivadeneira sigue en la clandestinidad, el aún participante del reality sigue con su carrera de cantante.

Por eso, Mario Hart empezó a promocionar su canción. Los participantes de Esto Es Guerra recibieron con cariño al piloto, pese a que se especuló que estaban molestos con él tras descubrir que su padre intentó perjudicar a Krayg Peña. Todos los participantes del reality cantaron y bailaron al ritmo de 'Aquí se queda'. Todos menos uno.

Krayg Peña decidió ponerse detrás de cámaras para evitar cruzarse con Mario Hart. El venezolano señaló que la presencia del piloto no le molestaba, sino que era indiferente. Además, señaló que no guarda rencor.

"No me interesa. No me suma. Me imagino que al programa sí pero a mí no me suma. Me da igual. No me incomoda, solo que no me suma. No tengo por qué hablar con él. Las cosas que uno hace uno solo simplemente tiene que esperar su vuelta. Si se hacen las cosas bien, tienes que estar tranquilo porque lo que se viene es bueno", dijo Krayg Peña en Esto Es Guerra.

Krayg Peña en Esto Es Guerra

El venezolano también comentó que no le guarda rencor al papá de Mario Hart después que se enteraran que le pidió al Superintendente de Migraciones que lo ayudara a sacarlo del país. Además, Krayg Peña declaró que no le interesa lo que hagan los demás y que el karma actúa solo.

"Yo creo que es cosa de tiempo. El tiempo se ha encargado y se seguirá encargando de poner las cosas en su sitio. Yo no tengo que hacer nada. Solamente tengo que estar tranquilo y hacer lo que yo hice. Eso me importa. Lo que hagan los demás, que esperen y esperen que venga su karma", puntualizó Krayg Peña.

Durante el programa, Mario Hart sostuvo que quiere volver a Esto es Guerra acompañado de Korina Rivadeneira. "Esperemos que sea pronto y que no venga solo, sino que pueda venir acompañado de mi esposa".

